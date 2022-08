Auto contro moto a Condofuri: un ferito. Traffico bloccato sulla Ss 106

Ancora un incidente sulla strada statale 106 “Jonica”, nella zona San Carlo-Condofuri Marina, dove si sono scontrati una moto e un'autovettura: nell'impatto ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.

Le cause sono ancora in corso di accertamento, mentre il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 39,900: sul posto il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Foto: Comitato Basta vittime sulla 106

© Riproduzione riservata