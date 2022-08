Reggio, salvati i voli diretti per Milano. Sacal e Ita battono un colpo

Il giorno dopo l’appello denuncia del “Comitato difendiamo l’aeroporto dello Stretto da Milano” torna (momentaneamente?) il sereno sullo scalo di Ravagnese.

Ricapitoliamo: dai primi giorni di agosto sul portale di Ita Airways non era possibile acquistare i tagliandi del volo diretto Milano-Reggio Calabria. O almeno sino al 29 ottobre la compagnia assicurava il volo diretto, dal giorno dopo per raggiungere Milano e Reggio si sarebbe dovuto fare scalo a Roma. Con tutte le conseguenze immaginabili e le difficoltà del caso. Ieri vi abbiamo documentato questa criticità con l’interruzione del volo diretto. Interruzione che sugli scali di Lamezia e Catania, per citare i due scali più vicini, non era presente. Gli altri due aeroporti infatti assicuravano il collegamento diretto con Milano ininterrottamente.

Dal “Comitato difendiamo l’aeroporto dello Stretto da Milano” c’è soddisfazione dopo la nota della Sacal. «La nostra denuncia è stata utile – evidenziano il presidente Alessandro Panuccio e Natalia Imbalzano componente del direttivo – sperando che una volta per tutte lo scalo, che serve utenza reggina e messinese, possa uscire dallo stallo senza soluzioni tampone ma ben strutturate».

