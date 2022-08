Polistena, ospedale da salvare: Occhiuto incontrerà il comitato

Come si suol dir: tanto tuonò che piovve. Finalmente qualcosa si muove sul fronte emergenze, problematiche e carenze presso l’ospedale spoke di Polistena. Ieri pomeriggio, il Comitato spontaneo per la tutela della salute, sorto lo scorso 18 luglio a difesa del “Santa Maria degli Ungheresi” e della sanità pubblica della Piana, ha annunciato che il tanto atteso incontro con i vertici della sanità calabrese e reggina, si svolgerà oggi alle 18 presso la sala consiliare di Polistena. Proprio il Comitato spontaneo fondato da Marisa Valensise, Francesco Trimarchi, Marcello Cordiano e Francesco Nasso, aveva richiesto, nei giorni scorsi, in maniera congiunta con tutti i sindaci del territorio e con le autorità ecclesiastiche, sull’ormai cronico problema dell’ospedale di Polistena e della sanità pubblica della Piana, un incontro urgente al presidente della Regione Roberto Occhiuto. Comitato che, nello stesso tempo, si stava già attivando per organizzare una grande manifestazione di protesta davanti alla Cittadella regionale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Reggio Calabria

© Riproduzione riservata