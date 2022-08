Reggio Calabria, "ormai i disservizi idrici in città sono strutturali, cronici e prevedibili"

«Ci arrivano tante segnalazioni in questi giorni, molte anche dal centro storico. Dispiace dire che tutto in questa città sembra ripetersi ciclicamente, prevedibilmente. Tutto sembra non cambiare mai. Solo la rassegnazione a Reggio non resta mai a secco». Il movimento la Strada con Saverio Pazzano denuncia «I disservizi della rete idrica in città sono cronici, strutturali, previsti e prevedibili. Non abbiamo neanche bisogno di vedere quali nuove criticità si siano presentate sulla questione idrica in città. I disservizi sono cronici e, al netto di piccoli miglioramenti, del tutto strutturali, previsti e prevedibili».

Alla luce della situazione i rappresentanti del movimento che fa capo al consigliere comunale Pazzano sostengono: «Riportiamo quanto chiesto ormai da un anno e quanto ragionevolmente una amministrazione vicina alla città avrebbe potuto attivare senza oneri per la cittadinanza: un registro delle manovre effettuate, affinché gli interventi degli operatori siano monitorati; l’immediata organizzazione di un piano orario del razionamento, perché la cittadinanza possa programmarsi ed avere, in massima trasparenza, tutte le informazioni di cui necessita. L’assenza di informazione è un disservizio nel disservizio, un arbitrio nell’arbitrio».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Reggio Calabria

© Riproduzione riservata