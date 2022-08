Reggio, villa Comunale e verde urbano: interventi sui “polmoni” della città

È il polmone verde del centro storico, è stata la cornice dei giochi di intere generazioni. Ma quest’area che contiene un piccolo patrimonio botanico con alberi storici e di pregio da tempo ha perso il suo smalto. Non viene più vissuto come meta di famiglie, ma diventa, soprattutto nelle ore notturne, un’area poco sicura. Un’area che il Comune vuole riqualificare attraverso degli interventi importanti. Circa 1,8 milioni di euro dei fondi Pon Metro sono destinati alla riqualificazione della Villa Comunale Umberto I.

Operazione che ha già mosso i primi passi. È già stato affidato l’incarico per la progettazione. Operazione che prevede, tra l'altro, la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’edificio centrale. Quello che per lungo tempo è stato un punto di ristoro verrà convertito in una struttura polifunzionale, nell’ambito della quale poter implementare, prioritariamente, attività di formazione/informazione finalizzate alla divulgazione di temi ambientali.

E questo non è il solo intervento previsto per il patrimonio verde della città. Infatti sempre nell’ambito del Pon Metro è stata confermata la positiva valutazione ed è stato approvato e ammesso a finanziamento, l’intervento “Cura del verde urbano e creazione di giardini attrezzati per la città”. Operazione che prevede un investimento che sfora i 4 milioni di euro, che verrà suddiviso in 6 aree omogenee di intervento, corrispondenti ad altrettante aree geografiche.

