Rosarno, riabbraccia dopo due anni i figli sottratti dalla madre

Una vera e propria odissea, che termina dopo tanto tempo con un lieto fine: è la storia di un padre, Benjamin Mark, cinquantenne di origini ghanesi che, dopo due anni di tormentate vicende, può riabbracciare finalmente i suoi due figlioletti.

Tutto ha inizio nell’agosto del 2020, quando Benjamin Mark si accorge che la compagna ha prelevato i bambini (allora di 5 e 3 anni) dalla loro abitazione e, senza il suo consenso, si è allontanata da Rosarno. La donna viene denunciata per sequestro di persona a scopo di estorsione (visto che, secondo le accuse, avrebbe preteso dei soldi dal padre per fargli rivedere i minori) e quindi rintracciata con i bambini, prima in Campania e poi, con l’intervento dell’avv. Daniele Calipa, nel nord della Spagna, dove nel frattempo si era spostata.

