Reggio, aeroporto dello Stretto: il futuro è adesso

E se per una volta le “coincidenze astrali” - ma non solo quelle - fossero a favore di Reggio? I Bronzi, le crociere, la cessione di Ita, l’impegno della Regione, le indiscrezioni che filtrano da Enac: non sia mai che tutto - o quasi - si muove a vantaggio dell’aeroporto dello Stretto? Messo da parte l’estremo ottimismo di chi oggi si gioca la prospettiva sulle Politiche, di sicuro sul “Tito Minniti” c’è una rinnovata attenzione che magari, almeno in questa occasione, potrebbe andare oltre “gli annunci e poi nulla più”.

Lo scenario che sta prendendo forma è ancora fluido, ma qualcosa si riesce a intravedere oltre le nubi che ancora si stagliano sull’infrastruttura. Innanzitutto ci sono le parole del governatore Roberto Occhiuto: «Sono stato autorizzato, dal ministro Giovannini a indire la conferenza dei servizi per l’aeroporto di Reggio Calabria, dove prevediamo di attivare altri voli». Sul tavolo ci sono 15 milioni di euro per gli oneri di servizio a garanzia della continuità territoriale. Ma dopo il recente annuncio di Ita che ha garantito i collegamenti con Roma e Milano, adesso la partita si gioca sulle compagnie low cost. E qui s’innesta il secondo tassello del mosaico, del quale parla - ancora a denti stretti - persino una nota ufficiale della Sacal: «La conferenza dei servizi per gli oneri di servizio pubblico sarà indetta dalla Regione Calabria con una copertura finanziaria di 15 milioni di euro per i prossimi due anni e consentirà le rotte da e per l’aeroporto dello Stretto. Inoltre, a questa attività aeronautica si affiancherà a breve l’intervento di adeguamento strutturale dell’aerostazione passeggeri del “Tito Minniti” di Reggio Calabria e il superamento delle criticità di carattere operativo aeronautico che sarà ottenuto solo con l’importante intervento dell’Ente nazionale aviazione civile».

