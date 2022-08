Reggio e i Bronzi: la spinta anche dalle crociere

Reggio destinazione turistica, anche per i crocieristi che sbarcano a Messina. E in attesa che anche la sponda calabrese diventi sede fissa per lo scalo di navi da crociera. Passa anche da un “educational tour” destinato ai rappresentanti di compagnie crocieristiche e ai blogger di settore l’attivazione promozionale di Reggio e del suo porto lanciata da una rinnovata sinergia istituzionale.

A concretizzare l’impegno è una convenzione tra Autorità portuale dello Stretto, Camera di commercio, Città metropolitana e Comune finalizzata «alla promozione del porto e della destination escursionistica di Reggio Calabria».

Il concetto di fondo è chiaro: se a Messina sbarcano ogni giorno migliaia di crocieristi, perché non proporre nel pacchetto di escursioni anche una visita a Reggio e dintorni? Facile a dirsi, certamente meno a farsi se è vero che finora l’idea non si è mai concretizzata. Eppure basterebbero aliscafi e pullman: in mezz’ora i crocieristi potrebbero essere al Museo archeologico ai piedi dei Bronzi di Riace, più rapidamente che sull’Etna o a Taormina, mete oggi preferite da chi sbarca sulla sponda siciliana dello Stretto. Il richiamo dei due guerrieri greci potrebbe trainare l’iniziativa, almeno nelle intenzioni dei promotori. Il tour a Reggio e dintorni potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane, di certo entro l’autunno in modo che già dalla prossima primavera nelle crociere possa essere proposta la nuova escursione.

