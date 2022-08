Riaperto il lungomare di Scilla, ma l’incubo maltempo rimane

Il tratto del lungomare investito venerdì mattina dalla piena del torrente Livorno a causa di una bomba d’acqua è stato riaperto e sta tornando alla normalità. Le squadre dei vigili del fuoco, della Protezione civile, di Calabria Verde e i volontari della Prociv Usars Scilla hanno lavorato incessantemente per rimuovere fango, detriti e pietre portate a valle dal fiume d’acqua. La macchina operativa dei soccorsi si è attivata subito, ore e ore di lavoro, i mezzi non si sono fermati neanche durante la notte.

Il sindaco Pasquale Ciccone venerdì mattina raggiungendo l’area maggiormente colpita dall’impeto del torrente in piena ha rassicurato i residenti ed i turisti che il lungomare sarebbe stato ripristinato in breve tempo per non pregiudicare la stagione estiva. Ieri mattina tutto il lungomare è stato appunto riaperto, compreso il tratto interessato dalla presenza dei mezzi di pulizia.

Gli agenti della Polizia locale gestiscono il traffico sulla via Nazionale e sulla via Marina, in aumento per il lungo ponte di Ferragosto. Il lungomare è una delle mete preferite dai turisti. Ripristinati tutti i lidi, quelli che hanno riportato più danni sono stati riaperti ieri mattina.

