Reggio, festa della Madonna: si lavora agli eventi civili

Le festività per la Madonna della Consolazione che tornano dopo due anni di stop forzato a causa del Coronavirus mettono in moto anche l’organizzazione di tutto il complesso delle attività del programma civile. La giunta municipale con una delibera approvata nei giorni scorsi ha regolamentato la posizione delle giostre e delle bancherelle che saranno collocate nell’area di Pentimele. Ad occuparsi delle bancarelle era stata prima la determina del 12 agosto scorso “Approvazione avviso pubblico e relativi allegati per l’assegnazione dei posteggi relativi all’attività fieristica nell’aria di Pentimele per la “festa della Madonna della Consolazione – anno 2022”.

Come di consueto la giunta ha approvato l’atto di indirizzo che poi toccherà ai dirigenti mettere in pratica per programmare gli eventi collaterali a quelli religiosi, stabilendo di: organizzare l’attività fieristica presso l’area di Pentimele (lato mare), quale sito per l’insediamento degli operatori delle attività commerciali, da allestire con gazebo bianchi, fatti salvi i mezzi omologati per la somministrazione e altre tipologie commerciali; fissare l’inizio dell’attività fieristica per giorno 10 settembre 2022 e la cessazione della stessa per giorno 18 settembre 2022, fatto salvo il periodo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture». Le giostre rimarranno nell’area del Tempietto, alla fine del lungomare Falcomatà. In questo caso non serve un bando ma basta l’atto di indirizzo in delibera di giunta. Intanto mentre i riti religiosi sono stati definiti si va avanti per programmare quelli civili e uno sostanzioso aiuto per questi arriverà dalla Città metropolitana che contribuirà per gli eventi della festa per la Madonna della Consolazione.

© Riproduzione riservata