Atam Reggio Calabria, boom di malattie tra i dipendenti e il servizio zoppica

Settimane di disagi per i passeggeri del servizio di trasporto pubblico. Ore sotto il sole cocente ad attendere l’arrivo di un bus che tarda. Ancora una volta i cittadini chiedono risposte e un inversione di rotta rispetto al trend dell’ultimo periodo. Ferragosto da bollino rosso per chi non dispone di un mezzo ed è costretto per muoversi ad affidarsi al servizio pubblico. I disagi più pesanti sono quelli sopportati dai passeggeri della zona sud della città. Da Ravagnese in poi, passando anche per la zona aeroporto le corse non hanno rispettato orari e frequenze. Il peso di questi ritardi pesa tutto sulle spalle delle frange più fragili che spesso coincidono con quelle che si affidano al mezzo pubblico.

