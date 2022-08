Ancora un infermiere aggredito nel pronto soccorso di Locri. Gli autori del vile gesto sarebbero stati tre uomini originari di un territorio limitrofo, giunti in ospedale per accompagnare una donna che aveva bisogno di cure. La reazione sarebbe stata provocata dal divieto d'ingresso imposto ai tre dallo stesso infermiere che, in seguito all'aggressione, ha riportato lesioni guaribili in 20 giorni. I tre sono in stato di fermo.

