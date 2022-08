Reggio, tre nuove rotte per l’aeroporto dello Stretto. Dopo tanti annunci, sarà la volta buona?

Cresce l'offerta commerciale dello scalo? Gli annunci in questa direzione si rincorrono stagione dopo stagione, l’operazione era attesa per l’estate, ma è tristemente naufragata. Sarà la volta buona? L’assessore comunale ai Trasporti pare non avere dubbi e indica le tratte: «Venezia, Bologna, Torino».

Il frutto di un lavoro di squadra che potrebbe portare per l'aeroporto dello Stretto una ventata di passeggeri assieme alla speranza di una svolta ancora possibile. Ripercorre l'iter: «La novità parte dall'annuncio de ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini che ha incaricato il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto di presiedere conferenza servizi per i piani di esercizio. Ha dato atto al presidente vi aver investito molto, 14 milioni di euro». Il risultato? «Assicuriamo dal 28 ottobre in poi raddoppio dei voli Roma e Milano. Attraverso una sinergia a cui contribuisce come tavolo tecnico anche la Città Metropolitana di Messina sono state individuate tre nuove destinazioni che sono quelle gradite all'utenza delle due province, di concerto all’Autorità di sistema che sta giocando ruolo importante». La sinergia tra enti, istituzioni e territori guarda all’intermodalità per avvicinare il territorio dello Stretto al resto del Paese e non solo. «In accordo con Sacal e Comune si valutano le migliori opportunità per favorire l’afflusso utenza messinese allo scalo dello Stretto».

