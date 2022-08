Acqua: a Reggio 10 milioni di metri cubi si disperdono nelle condotte

Un “vuoto” che persiste ormai da anni. E in effetti il quadro che va avanti è sotto gli occhi di tutti. Ma almeno i cittadini avrebbero il diritto di sapere quante volte è mancata l’acqua e le cause reali. E invece il Comune non rende noti i dati da anni. Il motivo? Non ce li ha. Gli uffici non hanno la stragrande parte delle informazioni che sono obbligatorie da tempo. Anche Legambiente ha chiesto i dati per redigere il rapporto sull’ecosistema urbano, ma il Comune ha veramente poco o nulla da comunicare.

Dati mancanti

Tranne il dato sulle perdite riscontrate che si attesterebbero intorno al 25% dell’acqua immessa nella rete. Una percentuale spaventosa se si pensa che su quella parte si paga la tariffa. Sono stati 39 milioni i metri cubi di acqua immessi in rete e il Comune non detiene neppure centri di raccolta delle acque piovane. Di certo c’è invece che negli ultimi cinque anni sono stati messi in atto una serie di interventi per cercare di ridurre le perdite che però persistono. Per il resto il Comune non è in grado di pubblicare altri dati e questo stato di cose perdura ormai da diversi anni.

