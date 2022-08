Reggio, al Comune arriva la rateizzazione per le società sportive morose

La pandemia ha messo in ginocchio le piccole realtà, quelle che portano avanti ma missione sociale dello sport. Società che in questo momento di difficoltà non sono riuscite a garantire i pagamenti al Comune per fruire degli impianti. Il mondo dello sport dilettantistico vive pesanti disagi che mettono a rischio la tenuta del sistema. Una ipotesi che gli amministratori di Palazzo San Giorgio vogliono scongiurare. Così attraverso una delibera di Giunta si approva un provvedimento che in deroga al disciplinare del 2019, consente alle società morose di rateizzare i pagamenti.

Operazione proposta già nei mesi scorsi dal consigliere delegato allo Sport, Gianni Latella che aveva a maggio dato voce alle difficoltà delle società sportive dilettantistiche che «hanno subito un’evidente contrazione per via dell’emergenza, contrazione dovuta dapprima alla totale sospensione di ogni forma di pratica sportiva, e poi alla previsione di stringenti limitazioni». Come dire le difficoltà economiche delle società, non possono dirsi superate. Anzi. Così in vista dell’avvio della stagione sportiva 2022-2023 il Comune dà forma all’atto di indirizzo attraverso una delibera che indica i passaggi burocratici da adempiere. Operazione che si propone «come strumento di ausilio importante, per le società sportive, la previsione della possibilità di consentire il pagamento dei debiti pregressi, e non già rateizzati, per importi anche inferiori a tre mila euro e in un maggior numero di rate, in deroga, del tutto straordinaria e temporanea, alla normativa regolamentare vigente».

