Da domattina alle 8.30 verrà interrotta l'erogazione dell'acqua in tutta l'area del centro storico della città. Questo per consentire un importante intervento finalizzato a migliorare successivamente la distribuzione nella zona. I lavori saranno eseguiti dal comune che è costretto anche in questi giorni a fare i conti con continui guasti alla rete in gran parte del territorio urbano.

