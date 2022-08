Reggio Calabria, asilo nido ad Archi: l’assessore Delfino tranquillizza i genitori

Alcune delle attività propedeutiche alla riapertura dei nidi comunali hanno generato un po' di apprensione fra i genitori dei bimbi frequentanti la struttura comunale “Mago di Oz” ad Archi.

Nello specifico l’aggiudicazione alla cooperativa "Raggio di sole" che va a sostituire la precedente gestione ha ingenerato il timore di una interruzione del modello educativo proposto nella struttura basato sul metodo Montessori applicato alla primissima infanzia; un esperimento faticosamente impostato ma che ha dato buoni frutti tanto che l’asilo comunale ha registrato un elevato numero di richieste di iscrizione. Il cambio al vertice di gestione ha indotto questi genitori a scrivere una lettera aperta al settore delle politiche sociali a tutela dei bambini frequentanti il nido: «Tutti noi abbiamo vissuto in prima persona ciò che ha rappresentato, soprattutto negli ultimi anni, l’asilo nido “Il Mago di Oz” di Archi: un’eccellenza non solo per il quartiere, ma per l’intera città, grazie all’impegno profuso dagli enti gestori e dalle Istituzioni locali che, garantendo un servizio pubblico essenziale per l’educazione dei bambini, hanno fatto dell’asilo il primo, fondamentale, luogo di autentica crescita e confronto per bambine e bambini, educando noi genitori a cambiare il nostro sguardo sull’infanzia e sul nido, spesso erroneamente considerato un mero “parcheggio” per neonati».

