Nuovo sbarco di migranti a Roccella, oltre 100 profughi

Proseguono senza soste gli sbarchi di migranti nel Porto di Roccella Jonica. Stamattina, infatti, a seguito di un’operazione di soccorso in mare effettuata al largo della costa della Locride dai militari della sezione navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica e del Roan di Vibo Valentia, nello scalo marittimo roccellese sono giunti 110 profughi di varie nazionalità ma in prevalenza afgani. Tra i migranti anche diverse donne e un nutrito gruppo di minori alcuni dei quali non accompagnati. Si tratta del quinto sbarco negli ultimi nove giorni.

Prima di essere trasferiti, per motivi di sicurezza, sulla motovedetta delle Fiamme Gialle, i migranti si trovavano al largo di Bovalino e a soli due miglia di distanza dalla costa calabrese della Locride a bordo di una barca a vela di circa 15 metri partita circa 5 giorni fa dalle coste della Turchia. Appena sbarcati a Roccella tutti i profughi sono stati sottoposti al test del tampone molecolare anticovid e successivamente sistemati in via temporanea in una tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile. Con l’ “arrivo” di stamattina è salito a 43 il numero degli sbarchi che finora si sono verificati nella sola striscia di costa della Locride in questi primi sette mesi e mezzo del 2022. Dei 43 sbarchi (circa 9mila profughi) ben 36 si sono verificati nel solo porto di Roccella.

