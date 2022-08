Lido di Reggio Calabria, il restyling inizia dall'esterno

Ancora tante incognite per il futuro dello storico stabilimento balneare. Anche questa si è rivelata una stagione da dimenticare, avvolta dal degrado. Ma se la riqualificazione della struttura del Lido è impantanata nelle paludi della burocrazia per l’ambiente esterno maturano novità. Del resto occorre fare presto. Il cronoprogramma per attingere ai 600 mila euro dei fondi Pisu infatti dopo la concessione di una prima proroga fissa nuove scadenze: il 2022.

E un primo step è stato compiuto, l'esecutivo comunale infatti ha approvato nel corso dell'ultima riunione di Giunta il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera inserita nei Pac. L'Ente nel febbraio del 2021 aveva comunicato al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, la mancata cantierizzazione di alcuni interventi, tra i quali l’intervento di “Riqualificazione urbana area Lido Comunale”, da attribuirsi alle vicende legate al finanziamento complessivo del Pisu, scrivevano da Palazzo San Giorgio. Motivo per cui si provvedeva a modificare le schede intervento per garantire l'allineamento della tabella di marcia con la tempistica di chiusura del Pac. E la scheda di intervento “rivisitata” dell’intervento dal costo totale di 600 mila euro, scandisce un cronoprogramma al 31 dicembre 2022.

