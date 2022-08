Mieloma multiplo, c’è speranza anche da Reggio Calabria

Una​ nuova speranza per chi è affetto da mieloma multiplo potrebbe arrivare dal prossimo autunno:​ l’autorizzazione dalla parte dell'Aifa alla somministrazione in Italia della terapia a base di cellule CAR-T anche per i pazienti affetti da questa patologia.​ La notizia è importante e ci riguarda da vicino, dal momento che questa estensione terapeutica - che si aggiungerebbe a quella già​ prevista per alcuni tipi di linfomi e per leucemie acute, coinvolgerebbe direttamente la nostra città.

L’eccellenza Ctmo

Infatti, il Ctmo (Centro Trapianti di midollo osseo) del Grande Ospedale Metropolitano​ è tra le sei strutture italiane dove si potrà iniziare subito questo trattamento (due sono in Lombardia, una in Emilia Romagna, due nel Lazio e una, appunto, in Calabria). Una possibilità che è sicuramente motivo di​ orgoglio per la sanità calabrese ed in particolare per la comunità scientifica ematologica,​ frutto della sinergia di lavoro delle Ematologia di Reggio, Catanzaro e Cosenza.​ ​ ​

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Reggio Calabria

