Scuole a Reggio Calabria, gli step verso il nuovo anno

Lo scenario scolastico 2022-23, che si apre l’1 settembre, inizia per dirigenti, docenti e personale amministrativo, come al solito, con tutta una serie di operazioni di natura collegiale, relativamente a decisioni per l’organizzazione delle condizioni di sicurezza negli istituti, la rivisitazione del piano dell’offerta formativa e la preparazione delle attività di accoglienza per le matricole reggine dei vari ordini di scuola, così distribuiti: 3.382 per l’infanzia, 4.208 per la primaria, 4.920 per la media e 6.009 per le superiori.

«Il progetto educativo della ripresa avrebbe bisogno di tre passaggi: accoglienza, narrazione, rimodulazione», sostiene il prof. Guido Leone, già dirigente tecnico USR Calabria. In tutto gli studenti della nostra provincia nel nuovo anno scolastico saranno 74.473, così distribuiti fra i vari ordini di scuola: 8.921 infanzia, 22.040 primaria, 14.930 media, 28.582 superiore. A cui vanno ad aggiungersi gli allievi delle scuole paritarie.

«Questo è il ventunesimo anno della devolution – rimarca Leone – nel quale le Regioni autonomamente fissano la data d’ inizio e il termine delle lezioni. In Calabria il termine è stato decretato per sabato 10 giugno 2023. Le attività educative nella scuola dell’infanzia, invece, termineranno in quasi tutte le regioni venerdì 30 giugno. Per tutti, giorno più giorno meno, una lunga maratona di nove mesi di lezione, 203 giorni per la Calabria, fatto salvo il minimo dei 200 giorni di lezione. I giorni di festa (escluse le domeniche) previsti dal calendario ministeriale sono al momento 11, vincolanti su tutto il territorio nazionale».

