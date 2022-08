Gioiosa Jonica, colpito da una giostra in movimento: giovane in gravi condizioni

Brutto incidente a Gioiosa Jonica durante i festeggiamenti in onore di San Rocco, il santo patrono della cittadina. Un giovane aiutante giostraio di 25 anni, di origine indiana, è stato violentemente colpito in modo del tutto accidentale da uno dei due vagoni di una giostra, la cosiddetta “Navicella”, mentre era in funzione. Il gravissimo incidente si è verificato nella parte bassa della cittadina dove, in una vasta area, ci sono tutte le giostre. L’impatto, vista anche la pesantezza del vagone e il fatto che la stessa giostra era in funzione, è stato particolarmente violento tant’è che il giovane aiutante giostraio (il titolare è di origine siciliana) è stato colpito alla testa e nella parte alta del torace e scaraventato a un paio di metri di distanza. Vista anche la notevole perdita di sangue, le condizioni del giovane indiano, del quale ancora non si conoscono le generalità poiché era privo di documenti, sono subito apparse gravi tant’è che lo stesso malcapitato è stato dapprima trasportato all’ospedale di Locri e poco dopo trasferito con l’elisoccorso al Gom di Reggio Calabria dov’è ricoverato in prognosi riservata. Da una prima diagnosi il giovane indiano avrebbe riportato nell’impatto un doppio e grave trauma, alla testa e al torace.

