Rosarno, cerimonia dell’anno scolastico al Teatro all’aperto

Aprire alla fruizione pubblica il teatro di via Sottotenente Gangemi ospitando la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023.

È questo l’obiettivo che si sono prefissati i commissari straordinari Giannelli, Mancuso e Buda, impegnati a diradare la coltre di nebbia che da troppo tempo incombe sulle strutture realizzate, come il teatro, con i fondi Pisu (ex Cine Argo e Terminal Bus), che vanno assolutamente inserite nel circuito virtuoso dei beni da offrire all’utilizzo della collettività, per ampliarne lo spettro delle potenzialità di crescita sociale, culturale e civile.

È infatti intenzione dei commissari coinvolgere i dirigenti scolastici di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado – Giuseppe Eburnea per gli IC “Marvasi Vizzone” e “Scopelliti Green” e Mariarosaria Russo per il Liceo scientifico e l’Istituto agrario – con i quali concertare il programma della manifestazione, tenendo conto che la cavea del teatro può ospitare un migliaio di persone.

