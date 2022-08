Reggio, l’olio Evo ghiotto richiamo anche in chiave... turistica

«Con quest’iniziativa rilanciamo il percorso già intrapreso dall'Ente, di concerto con l'associazione nazionale “Città dell'Olio”, dando seguito all'azione avviata dall'amministrazione metropolitana attraverso il protocollo firmato a suo tempo dal sindaco Giuseppe Falcomatà». Così il sindaco facente funzioni della Metro City, Carmelo Versace, in apertura della riunione a Palazzo Alvaro con i rappresentanti di “Città dell'Olio”, il presidente Michele Sonnessa e il direttore Antonio Balenzano, Flavio Stasi coordinatore regionale delle Città dell’Olio calabresi, il presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana, il delegato metropolitano all'agricoltura Giuseppe Giordano, numerosi sindaci e amministratori del Reggino. Al centro dei lavori le iniziative congiunte che si stanno portando avanti a sostegno di un comparto ritenuto strategico per l'economia e il tessuto produttivo locale.

«In questa nuova fase – ha aggiunto il sindaco metropolitano ff – si punta su un maggiore coinvolgimento delle comunità e delle amministrazioni territoriali con l'obiettivo di stare al fianco e sostenere, con tutti gli strumenti possibili, le aziende di quest’importantissimo comparto. Ed è di fondamentale importanza registrare una così ampia e convinta partecipazione di tutti gli attori coinvolti. È un'azione che l'Ente sta conducendo anche nel quadro della più ampia strategia fieristica che ci sta vedendo impegnati, insieme a tanti produttori locali, nelle più importanti manifestazioni nazionali del settore enogastronomico. In questa direzione – ha concluso Versace – la cornice operativa garantita da “Città dell'Olio” costituisce la migliore garanzia possibile, in ragione delle professionalità e competenze che da sempre riesce ad esprimere».

