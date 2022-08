Modificato il progetto del porto di Villa San Giovanni, ma l’Authority adesso ha fretta

L’avviso pubblico contenente la “Richiesta di osservazioni-proposte sull’ipotesi progettuale relativa al Documento di programmazione del Sistema portuale dello Stretto”, pubblicato nei giorni scorsi sul sito internet del Comune ed all’albo pretorio, è stato integrato.

Scorrendo il portale dell’ente, infatti, si apprende che «l’Autorità di Sistema portuale dello Stretto ha comunicato che la società incaricata alla redazione del progetto per la realizzazione di nuovi ormeggi per navi traghetto e mezzi veloci e della stazione marittima passeggeri nel porto di Villa San Giovanni ha elaborato, d’intesa con l’Autorità, una nuova ipotesi progettuale».

Tra i vari allegati, inoltre, possono essere visionati il relativo layout grafico e la nota dell’Adsp, siglata dal presidente Mario Mega. Nel documento si legge testualmente: «Facendo seguito ai risultati della discussione sviluppatasi il 27 luglio nel corso del focus sul porto di Villa San Giovanni, relativo alla procedura di formazione del Dpss, confermando la destinazione dell’area in questione al potenziamento e riqualificazione del traffico traghetti e mezzi veloci per lo sviluppo dei collegamenti di attraversamento dello Stretto di Messina, si comunica che le società incaricate per la elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica hanno individuato, d’intesa con la stazione appaltante, una nuova soluzione progettuale».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata