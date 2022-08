Ospedali senza anestesisti. Il calvario dell’Asp di Reggio Calabria continua

L'Asp ci riprova ma l'impresa sembra ardua. Si cercano sette anestesisti-rianimatori per garantire gli interventi chirurgici e non solo. Il commissario dell'Azienda sanitaria provinciale Lucia di Furia ha bandito nuovamente una selezione pubblica per reclutare i medici. A dire il vero la procedura era stata già bandita nel 2021 ma su sette posti messi a concorso, dei 4 medici che erano risultati vincitori nessuno ha accettato il posto a tempo indeterminato. Fino a ora il reperimento di queste figure di alta specializzazione non ha portato buoni risultati e questo soprattutto per lo scetticismo di tanti professionisti a lavorare per conto dell'Asp reggina e sia per le condizioni socio-ambientali del territorio e per le poche tecnologie delle strutture sanitarie pubbliche.

È il terzo tentativo perché addirittura al primo non si presentò nessuno.

