Aeroporto di Reggio Calabria, sbloccata la prima gara

Un appalto da 2,5 milioni sui 25 stanziati. Parte la procedura di gara e il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro che è ricandidato alla Camera scrive: « Ecco la risposta a chi diceva che i soldi erano scomparsi, andati dispersi, o restituiti al Governo: Sacal proprio oggi ha pubblicato uno dei bandi per la messa in opera dei vari interventi previsti dal mio emendamento dedicato all’aeroporto di Reggio Calabria. Dopo i ritardi dei mesi scorsi, dovuti a diversi fattori, non certo a problemi di risorse perdute come qualcuno ha falsamente e artatamente affermato, adesso i 25 milioni prendono forma, in concreto. E faranno decollare il Tito Minniti».

Cannizzaro parla apertamente di una fase di decollo post emendamento, che porterà ad una totale rigenerazione dello scalo reggino, sotto ogni punto di vista.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Reggio Calabria

© Riproduzione riservata