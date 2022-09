Asp Reggio, i fondi del Pnrr per ammodernare il parco tecnologico

Quasi cinque milioni e mezzo di risorse del Pnrr per l'ammodernamento del parco tecnologico dell'Azienda sanitaria provinciale. Operazione che muove i primi passi attraverso la presa d'atto e la delega amministrativa ai soggetti attuatori esterni, ruolo rivestito proprio dell'Asp, che ha provveduto a a nominare il responsabile del procedimento sugli investimento, e a procedere alle acquisizioni delle tecnologie attraverso la piattaforma Consip messa a disposizione dagli organismi competenti. L'operazione rientra nei 49 interventi della missione 6 che abbraccia la fornitura e posa in opera di grandi apparecchiature. Una misura tanto attesa quanto necessaria che consente finalmente alla sanità pubblica di poter contare su nuove strumentazioni. Una operazione che si spera possa ridurre le lunghe liste d'attesa che in questi anni hanno caratterizzato il mondo della sanità pubblica, sempre più "svuotata" dalle scelte dettate dal rigore nella spesa e negli investimenti.

