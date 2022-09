Discarica di Melicuccà, ipotesi disastro ambientale

Nella mattinata di ieri l’amministrazione comunale di Palmi ha presentato denuncia per disastro ambientale alla Procura di Palmi nell’ambito della vicenda della riapertura della discarica di località la Zingara in Melicuccà.

A darne notizia gli stessi amministratori comunali che, tramite il sindaco facente funzioni Giuseppe Magazzù – stante l’assenza di questi giorni del primo cittadino Giuseppe Ranuccio – hanno depositato in Procura, così come era stato preannunciato nei giorni scorsi, una denuncia querela per ribadire il “no” alla discarica.

«Abbiamo presentato una dettagliata denuncia per disastro ambientale, chiedendo alla magistratura di sequestrare il sito di località La Zingara di Melicuccà ed allegando le relazioni tecniche che attestano il rischio di inquinamento per la sorgente Vina» è stata comunicato nella tarda mattinata di ieri: «Noi tutti e gli uffici comunali continuiamo, nel frattempo, a lavorare sulle altre iniziative, ossia i ricorsi al Tar e l’istanza di annullamento diretta a Città Metropolitana e Regione Calabria. Non è il tempo di rispondere a chi alimenta polemiche sterili e diffonde fake news, magari mosso da interessi elettorali. È ancora una volta il tempo degli atti e dei fatti, che contano più delle parole. La nostra posizione è chiara ed inflessibile: non siamo disposti a scendere a compromessi o a svendere la salute dei cittadini».

