I “pastori custodi” per scongiurare gli incendi nel Parco d'Aspromonte

Giornata storica venerdì a Gambarie dove, nella sede dell’Ente Parco, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione del progetto “Pastori custodi”; presenti la Regione Calabria con l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo e il dirigente Giacomo Giovinazzo, l’Associazione allevatori con il presidente regionale Michele Coluccio e quello provinciale Domenico Tripodi, l’Ente Parco d’Aspromonte con il presidente Leo Autelitano e il nuovo direttore Giuseppe Putortì.

Il progetto vorrebbe consolidare l’intesa tra Ente Parco e associazione allevatori, corredata dall’abbigliamento da indossare per i “pastori custodi”, che saranno parte attiva delle azioni future relative all’antincendio boschivo, che questo Parco realizza ormai da oltre venti anni.

Il presidente Autelitano ha ritenuto molto utile la presenza dei pastori che svolgeranno, insieme alle altre sentinelle già autorizzate, un ruolo fondamentale tutto l’anno. La campagna antincendio sta prendendo sempre più legittimità e molti sono i parchi che si sono dotati di queste collaborazioni, già da questa stagione. In questo modo, saranno pronti per il prossimo anno a far partire il nuovo piano antincendio regionale, dove il Parco ha un suo ruolo già definito.

