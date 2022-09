Reggio, lavori sulla 106: durante la tregua si tenta di “creare” l’alternativa

Due giorni di tregua ma da domani tornano le file che costringono gli automobilisti al calvario lungo la 106. Un percorso ad ostacoli che si annuncia lungo, visto che Anas ha annunciato 70 giorni cantiere. Una lunga agonia a cui si tenta di mettere un argine. Come? Creando finalmente un percorso alternativo. Il Comune alla luce della situazione che rischia di mettere in ginocchio un territorio già provato, ha iniziato da ieri la pulizia del manto stradale di quell’arteria che interseca l’area aeroportuale. E infatti spiega il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti: «Il tracciato era già esistente e comprende un tunnel che da San Gregorio passa sotto la pista. Contiamo di poter parlare già lunedì con Enac e Sacal per definire tutti gli aspetti rispetto alla possibilità di utilizzare questo tracciato, che era stato chiuso nel 2017 e limitare i disagi alla circolazione dettati dai lavoro lungo la 106». Del resto la frequenza dei voli in arrivo e in partenza dal “Tito Minniti” non dovrebbero rappresentare un grande ostacolo alla realizzazione dell’operazione che invece consentirebbe di decongestionare le lunghe file che si articolano per chilometri.

L’idea arrivata dal portavoce della Consulta della cultura, Eduardo Lamberti Castronuovo pare aver fatto breccia tra i vertici di Palazzo San Giorgio, che stanno verificando se l’invito a partecipare al Cov (comitato operativo viabilità) sia effettivamente arrivato. La speranza è che l’ipotesi possa prendere forma davvero. Le prospettive annunciate dall’Anas infatti aprono scenari preoccupanti per il territorio. Infatti secondo il cronoprogramma della società autostrade, i lavori riprenderanno domani per protrarsi per tutta la settimana.

