Aliscafi Reggio-Messina, nuovo flop. Il secondo bando è andato deserto

E sono due, solo gli ultimi. Se prima ancora c'erano stati altri tentativi, tutti vani, ad oggi il servizio di collegamento via aliscafo tra Messina e Reggio resta inesistente dopo le 20, il sabato e la domenica ancora prima (dalle 17). Niente da fare, non interessa a nessuno, con buona pace delle discussioni - fino appena a giovedì scorso in aeroporto - su una resale integrazione fra le due sponde dello Stretto. La conferma viene dall'esito - infruttuoso - del secondo appalto bandito da Invitalia per assegnare la tratta Messina-Reggio, ad oggi gestita in regime di proroga da BluJet, la società appositamente creata dalla Ferrovie dello Stato.

Ebbene, dopo una prima gara non assegnata perché l'unica offerta (Liberty Lines) è stata esclusa dalla procedura per il mancato rispetto di un requisito, adesso anche il secondo avviso non è andato a buon fine. Termini scaduti giovedì, proprio mentre al "Minniti" si parlava di integrazione non solo in ottica aeroportuale... Bando deserto, nessuna offerta pervenuta, neanche dalla Liberty Lines esclusa al primo tentativo. Niente potenziamento delle corse dei mezzi veloci con nuovi - e più agevoli - orari. Niente corsa, per esempio, tra le 23 e 24 che consentirebbe un'interfaccia tra le due sponde non solo per i pendolari, ma anche per iniziative culturali e quant'altro possa permettere realmente di vivere l'area dello Stretto come un'unica realtà. Niente da fare nei weekend, ultimo aliscafo alle 17.

