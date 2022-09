Palmi, discarica La Zingara: la Giunta dà via libera al ricorso al Tar

Continua a salire il livello di opposizione alla riapertura della discarica “La Zingara” di Melicuccà. Nella giornata di venerdì, la giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio ha dato via libera alla decisione di proporre ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria sezione di Reggio Calabria, avverso «l’ordinanza del sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con prot. n. 55519 del 27 luglio 2022, avente ad oggetto: “Ordinanza sindacale ex art. 191 del D. Lgs 3 aprile 2016 n. 152 e s.m.i., per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali non pericolosi cer/eer 190503 191212 prodotti dagli impianti pubblici di trattamento nel 1. lotto della discarica sita in località Melicuccà”».

Al contempo l’amministrazione di Palmi proporrà ricorso dinanzi al Tar avverso “altri atti presupposti e consequenziali”, quali «la deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 299 dell’8 luglio 2022 avente ad oggetto: “Modifica al Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016”, nella parte in cui individua, quale discarica di servizio TMB di Gioia Tauro, il sito di Melicuccà"

