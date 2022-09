Atam, giù i locali dell’ex officina. A Reggio si fa spazio alla nuova flotta

Le ruspe nel piazzale per abbattere i locali fatiscenti delle ex officine. Il restyling della storica sede aziendale di Atam un passo alla volta si muove verso una nuova stagione, quella del rilancio. La demolizione dei manufatti, finanziata interamente dall’Azienda, infatti crea spazi utili, preziosi in vista dell’arrivo ormai imminente dei nuovi bus. Un intervento atteso e più volte sollecitato dai rappresentanti sindacali aziendali, di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che attorno ai temi della sicurezza dell’area del piazzale hanno condotto una battaglia. Rivendicazione che grazie alla sinergia ha avuto un esito positivo. Infatti il management dell’Azienda, ha progettato (con lo staff di ingegneri tecnici comporto da Russo, Iannò e Fedele) e finanziato questi lavori; il Comune si è occupato dei primi interventi al piazzale, hanno di fatto dato forma alla richiesta che guarda alle prospettive dell’Azienda.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata