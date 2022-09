Polistena, gli ultimi minori ucraini sono tornati nel loro Paese

Ha fatto ritorno in patria l’ultimo gruppo di ospiti ucraini. È durata quattro mesi l’esperienza di accoglienza degli 89 minori ucraini e delle 7 tutrici giunti a Polistena il 29 aprile e accolti alla Comunità “Luigi Monti” di via Vescovo Morabito. Un’esperienza molto intensa, carica di emozioni e caratterizzata da difficoltà organizzative, tecniche, strutturali, logistiche superate grazie alla buona volontà, al gran cuore e all’impegno di tanti.

Dal mese di giugno sono iniziati i rientri a casa. A piccoli gruppi, in base al luogo di provenienza e alle autorizzazioni provenienti dal Consolato, sono stati organizzati i viaggi di rientro. Fino all’ultimo viaggio, avvenuto nei giorni scorsi. Quel giorno il vice sindaco Giuseppe Politanò ha confermato che il comune di Polistena sarà sempre pronto a ospitarli, e la tutrice Vicktoria ha espresso vivi ringraziamenti per come sono stati tutti accolti dalla Comunità “Luigi Monti” e da tutti i cittadini polistenesi.

