Scavi a Piazza Garibaldi di Reggio, può partire la nuova campagna di sondaggi

Potrebbe essere un segnale della ripresa delle attività di verifica e successivamente di esecuzione degli scavi a Piazza Garibaldi. Da ieri è in corso lo spostamento con contestuale montaggio della storica edicola. Questa attività è fondamentale per poter sondare in modo più approfondito quello che nasconda l’area sotterranea dove nel progetto originario doveva essere costruito un grande parcheggio multipiano per decongestionare la situazione nei pressi del centro storico e della stazione ferroviaria centrale.

C’è da dire che con lo spostamento dell’edicola si potrà procedere inizialmente ad ulteriori sondaggi. L’area che dovrebbe essere più importante da vagliare è quella posta in prossimità del Corso Garibaldi ed è proprio lì che si concentreranno le attività. L’operazione dovrà seguire due direttrici: da una parte rendere fruibili gli scavi in un’ottica di tutela e valorizzazione, dall’altro occorre restituire la piazza alla città, renderla di nuovo vivibile. Operazione che renderà necessario rivedere anche le aree verdi e le alberature che verranno ripiantumate.

