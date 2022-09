Nuovo test drive per i bus elettrici: “Trasporti locali sempre più green”

La “rivoluzione green” dell’Atam. Proseguono a gran ritmo le attività di test drive dell’Azienda per la mobilità che in questi giorni sta provando in diversi contesti urbani i nuovi bus elettrici ad emissioni zero che a breve implementeranno la flotta in uso sul territorio reggino. «Si rilancerà con forza l’azione che l’azienda pubblica di trasporto locale, su indirizzo delle amministrazioni comunale e metropolitana, sta conducendo sul fronte della mobilità ecosostenibile», si legge in una nota stampa che illustra i dettagli dell’iniziativa.

