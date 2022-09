Scilla, strutture degradate: chiude l'ospedale "Scillesi d'America"

Nei giorni scorsi i tecnici di Invitalia hanno effettuato una serie di verifiche strutturali allo “Scillesi d’America” per stabilire lo stato di vulnerabilità sismica e di caratterizzazione dei materiali costituenti i blocchi dell’edificio che dovrebbe essere trasformato in Casa della Salute.

«Dall’esito delle analisi – si legge in una nota stampa a firma del commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, Lucia Di Furia – è confermato l’elevato livello di degrado delle strutture indagate, i cui valori di resistenza dei calcestruzzi sono molto al di sotto di quelli normativamente dovuti, tale da richiedere opere di restauro e di consolidamento necessari per riportare il livello di sicurezza ai requisiti minimi previsti dalle vigenti norme».

A quanto è dato sapere non preoccupa invece la struttura del vecchio ospedale, in quanto, sempre secondo la relazione dei tecnici dell’Invitalia, il corpo ha dato una sufficiente risposta in termini di sicurezza

