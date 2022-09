Polistena, imminente l’arrivo di un radiologo e due cardiologi

«La nostra azione permanente all’interno dell’ospedale di Polistena ha portato e sta portando i suoi frutti». Così il Comitato spontaneo nato a Polistena il 18 luglio scorso, a difesa del “Santa Maria degli Ungheresi” e a tutela della salute dei cittadini della Piana, a due mesi dal primo sit-in (23 luglio) e alla luce di vari incontri susseguitesi nei giorni scorsi, annuncia altre novità importanti per l’ospedale Spoke di Polistena.

«Abbiamo appena saputo – comunicano, a nome del Comitato, Marisa Valensise, Francesco Trimarchi, Francesco Nasso e Marcello Cordiano – direttamente dal commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria, dottoressa Lucia Di Furia, e dal direttore sanitario dell’ospedale di Polistena, dottor Giuseppe Zuccarelli, dell’imminente arrivo di due cardiologi che andranno a rafforzare il reparto di cardiologia guidato magistralmente dal primario Vincenzo Amodeo. Inoltre, in settimana, si insedierà un medico radiologo che rafforzerà l’organico dell’instancabile primario Domenicantonio Cordopatri, ed arriverà un altro medico in forza al reparto di Pediatria».

