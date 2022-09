Reggio, bruciata l'auto del rettore dell’Università per Stranieri "Dante Alighieri"

Bruciata l'autovettura del Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, Prof. Antonino Zumbo. L'incendio è avvenuto sabato notte. Indaga la Polizia di Stato. A darne notizia lo stesso Rettore: “Un gesto inqualificabile e, per quanto mi riguarda, inspiegabile, che va comunque letto, nel suo tristo e delinquenziale messaggio, quale sinistro e minaccioso avvertimento”.

Il personale docente e tecnico amministrativo dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria esprime “totale solidarietà al proprio Rettore, Prof. Antonino Zumbo, per il vile atto subito. Nel condannare il deprecabile gesto perpetrato nei confronti e del cittadino e del più alto Rappresentante dell’Ateneo, tutta l’Università confida nelle Autorità d’indagine e giudiziarie affinché siano individuati i responsabili, in modo che l’Istituzione accademica possa continuare serenamente a svolgere la propria missione culturale e formativa sul territorio, dove rappresenta un insostituibile presidio di legalità e sapere”.

La solidarietà

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha espresso «piena e massima solidarietà al Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, Antonino Zumbo, vittima di una intimidazione nella notte di sabato scorso». Quella di Versace è «una condanna ferma all'ennesimo vile ed ignobile gesto che colpisce le istituzioni e gli uomini per bene di questa città. Auspico - ha aggiunto il sindaco facente funzioni - che i responsabili del barbaro atto incendiario possano essere prontamente individuati e che sull’episodio venga fatta piena luce. Giunga, infine, la mia più totale vicinanza e quella dell'Ente che rappresento al professor Zumbo, alla sua famiglia ed a tutta la comunità accademica dell'università "Alighieri"».

© Riproduzione riservata