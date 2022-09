Reggio, arrivano sette nuovi interventi per ridare efficienza alla rete idrica

Condotte nuove per ridurre perdite, sprechi e disagi. In via Palmi, via Scilla e via Morloquio sono finiti i disservizi, così assicurano da Palazzo San Giorgio. Il Comune, sottolinea il consigliere delegato all'Idrico, Franco Barreca ha sostituito centinaia e centinaia di metri di condotte, operazione che ha abbattuto gli sprechi (almeno in queste zone), ma non basta. Lo sanno bene gli amministratori che per rimettere ordine in un settore tanto fragile quanto strategico stanno adottando misure e sbloccando interventi più strutturali. Un metodo organizzativo che per realizzare gli interventi articola i lavori in “pacchetti”. Così attraverso una delibera si dispone che il recupero delle condotte idriche finanziato per oltre 4,5 milioni con i fondi Pon Mentro venga frazionato in lotti funzionali: riefficientamento delle reti idriche nella zona alta del territorio comunale 456 mila euro, completamento serbatoi comunali di Pirgo e campo sportivo e condotte di avvicinamento e efficientamento energetico 1 milione; completamento serbatoio comunale Santa Domenica di Terreti e condotte di avvicinamento e efficientamento energetico 500 mila euro; completamento serbatoio comunale di Mortara e condotte di avvicinamento e efficientamento energetico 600 mila euro; completamento serbatoio comunale di Morloquio e condotte di avvicinamento e efficientamento energetico 600 mila euro; riefficientamento delle sorgive comunali 500 mila euro; riqualificazione delle strutture a servizio degli impianti acquedottistici comunali e di efficientamento degli stessi su tutto il territorio 1 milione di euro. Per un totale di 4,6 milioni di euro di cui circa 91 mila da destinare alla progettazione.

