Il Comune di Reggio Calabria cerca una “casa” per i Centri per l’impiego

Da nove mesi gli uffici sono stati trasferiti ad Archi, nella sede dell'ex circoscrizione. Una sistemazione che sta stretta ai centri per l'impiego del territorio reggino. Così il Comune ha deciso di acquistare un immobile per dare un'adeguata sede ai centri per l'impiego, anche in vista del potenziamento del personale che si annuncia imminente visto il piano di assunzioni adottato dalla Regione che ha già anche provveduto alle fasi concorsuali.

Ancora un trasferimento per gli uffici che, già a dicembre dello scorso anno, hanno dovuto spostarsi rispetto alla sede "storica" dell'area del viale Calabria, dove erano collocati in un edificio privato che si è rivelato inagibile e inadeguato alle necessità degli uffici. Doveva essere una fase transitoria in vista del trasferimento nei locali, sempre ad Archi, della vecchia facoltà di Giurisprudenza che avrebbe dovuto essere ristrutturata e riqualificata. Ma evidentemente questa strada non è risultata percorribile.

