Reggio ricorda Nicholas Green, Versace: "Fare tesoro degli straordinari insegnamenti della sua famiglia"

"Rinnovare la memoria è sempre qualcosa di molto importante anche quando essa rievoca eventi drammatici come la vicenda del povero Nicholas Green che ha segnato e sconvolto la comunità reggina. Ma è fondamentale ricordare, non come attività fine a se stessa quanto, semmai, come rinnovato impegno, nel quotidiano, affinché la realtà che ci circonda possa migliorare e crescere attraverso il contributo e la collaborazione di tutti". È quanto affermato dal Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace nel corso dell'iniziativa culturale in ricordo di Nicholas Green, promossa nel Teatro sullo Stretto dal Conservatorio "Francesco Cilea" di Reggio Calabria e dall'editore di Reggio TV, Eduardo Lamberti Castronuovo.

"Voglio congratularmi con gli organizzatori di questa bella e significativa iniziativa, il Conservatorio Cilea e l'editore Lamberti Castronuovo, - ha poi aggiunto Versace - e credo che sia proprio questa la strada migliore da intraprendere per tenere vivo il ricordo di chi non c'è più e coltivare nel contempo nuova speranza, ovvero coniugare la promozione della cultura, dell'arte e del talento dei nostri giovani con la bellezza e l'impegno civile. E noi oggi abbiamo il dovere di sostenere questo percorso, - ha poi concluso il Sindaco metropolitano f.f. - alimentando il ricordo del sacrificio di Nicholas e facendo tesoro degli straordinari insegnamenti che la sua famiglia ha saputo offrire agli occhi del mondo intero".

