Rosarno, gli sfollati tornano nelle loro case

A proprio rischio e pericolo i 21 sfollati di via Pitagora hanno rotto gli indugi e fatto rientro nelle proprie abitazioni comprese nella “zona rossa”. Hanno dovuto abbandonare il villaggio “Porta del Sole” chiuso per fine stagione a partire dal 26 settembre scorso. È nel resort sanferdinandese che le nove famiglie sono state ospitate dall’8 gennaio fino al 30 giugno per come deliberato dei commissari Giannelli, Mancuso e Buda, che, con sforzo immane considerato lo stato fortemente deficitario delle finanze comunali, sono riusciti a impegnare ben 55mila euro a favore del villaggio turistico per il soggiorno degli sfollati di Rosarno.

Dal primo luglio, non sapendo dove andare le 9 famiglie hanno continuato ad occupare la struttura, nonostante la direzione abbia più volte intimato loro di lasciare il villaggio e cercare una soluzione alternativa. È nato un braccio di ferro con i capifamiglia che proseguirà in Tribunale a seguito dell’apertura di un contenzioso promosso dalla “Porta del Sole” con richiesta al giudice di condanna della controparte per “gli ingenti danni economici subiti”. C’è da rilevare che il sit-in di protesta inscenato dagli sfollati davanti al Municipio lo scorso 23 settembre non ha prodotto i frutti sperati. I manifestanti chiedevano di incontrare la terna commissariale per fare il punto della situazione. Ma lapidaria è stata la risposta del viceprefetto Giannelli, il quale ha dichiarato al nostro giornale che «i commissari non hanno da interloquire con coloro che li hanno denunciati».

