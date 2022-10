Verde e aree degradate di Reggio: via libera alla rigenerazione

La riqualificazione del verde pubblico in città è un obiettivo sempre portato avanti dall’amministrazione. Adesso partono i primi interventi. Si tratta di un investimento di 150mila euro che tocca quattro aree da Catona a Pellaro passando per via Osanna e via Regina Elena. La giunta municipale ha approvato il progetto di riqualificazione delle vie alberate della città rientranti all’interno del Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Reggio Calabria". È arrivato in particolare lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento denominato "riqualificazione viali alberati”

«Gli interventi riportati e valutati nella presente progettazione non vanno ad alterare le previsioni urbanistiche in quanto consistono in opere di riqualificazione dei filari arborei delle anzi dette vie, tutte le opere ricadono in aree pubbliche di proprietà dell’amministrazione Comunale per tanto per la realizzazione di detti interventi non deve procedersi all’acquisizione di aree o immobili. Il progetto prende in esame la riqualificazione delle vie presentano una componente arborea diverse per singola via.

