Rifiuti a Reggio, al via nuovi conferimenti. Stop allo stoccaggio a Melicuccà

Si fermano i conferimenti delle ecoballe alla discarica di Melicuccà, per il momento l'operazione di stoccaggio viene sospesa. Il bando della Città Metropolitana è stato aggiudicato e così tre nuovi canali di conferimenti per gli scarti della lavorazione dei rifiuti sono stati individuati. Operazione che per qualche tempo dovrebbe alleggerire l'emergenza che però corre sempre su un filo fragilissimo. I cumuli di rifiuti di fatto non sono mai del tutto scomparsi. Certo le responsabilità non sono addebitabili sempre al sistema povero di infrastrutture e al servizio di raccolta. Molte colpe pesano anche sui cittadini che per evadere le tasse abbandonano sacchetti ovunque trasformando strade, piazze e torrenti in discariche. Il tutto nel mezzo di una riforma che concentra compiti e decisioni sulla filiera di acqua e rifiuti a Catanzaro. Ma da Palazzo Alvaro nonostante la “precarietà” generata da una cornice normativa regionale che poco chiarisce, si continuano a cercare soluzioni per dare strumenti al territorio. E così si investe per smaltire i rifiuti in impianti anche fuori regione. Operazione quest'ultima che appesantisce la voce delle spese di oltre 3,5 milioni di euro, in un quadro in cui l’accertamento di 30 milioni sul bilancio del corrente esercizio finanziario al capitolo “Ato gestione in conto terzi trattamento/smaltimento rifiuti”. Del resto l’ordinanza che apriva lo stoccaggio a Melicuccà anche se ha fatto risparmiare parecchio i Comuni (circa 41 mila euro al giorno), ha i caratteri dell’eccezionalità e dell’urgenza che con questa nuova operazione sono superati.

