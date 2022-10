Rifiuti, slitta ancora il bando di gara per i Tmb di Siderno e Gioia Tauro

Si allungano ulteriormente i tempi per l’affidamento della gestione dei poli pubblici di trattamento dei rifiuti urbani di Siderno e Gioia Tauro. Con uno stringato avviso di appena sei righe, a firma della dirigente della Stazione unica appaltante metropolitana Mariagrazia Blefari, ieri mattina è stata resa nota la sospensione dei termini per la presentazione delle offerte «nelle more di procedere – si legge – alle modifiche del bando di gara con conseguente riapertura dei termini».

Alla base della decisione, la comunicazione inviata dal Rup del settore “Gestione del ciclo integrale dei rifiuti” della MetroCity datata 29 settembre con la quale lo stesso «ha rappresentato la necessità di rettificare gli atti di gara con riguardo agli importi riportati». Come si ricorderà, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato precedentemente fissato nelle ore 12 di ieri, lunedì 3 ottobre.

Dunque, si prosegue con la gestione di “Ecologia Oggi” in regime di prorogatio, e bisognerà attendere la fatidica “data da destinarsi” per conoscere il nuovo termine utile alle imprese che aspirano ad aggiudicarsi questo bando unico per i due impianti, riguardante il trattamento e il trasporto dei rifiuti urbani e domestici non pericolosi per i prossimi tre anni, con un importo complessivo a base di gara di 79.528.069,12 euro con l’opzione di un rinnovo per altri due anni, valutata 53.018.712,75 euro.

