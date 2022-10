Caro bollette, si mobilita anche la Piana di Gioia Tauro

Un’iniziativa urgente e immediata da parte della politica a sostegno delle piccole e medie imprese contro il caro energia; il rimborso delle accise (30 centesimi al litro) anticipato con l’entrata in vigore dei decreti energia; la programmazione del futuro del comparto su nuovi modelli della rete distributiva in Calabria, che possano tutelare l’intera categoria. Queste le istanze dei gestori di carburanti del territorio sviluppate nel corso dell’assemblea convocata dall’associazione Asnali a Gioia Tauro per discutere del problema del caro energia che sta mettendo in ginocchio la categoria dei gestori di carburanti (e non solo).

In apertura, il presidente regionale Asnali, Rosario Antipasqua, ha evidenziato come la drastica riduzione dei volumi di vendita, legata all’aumento del costo dell’energia, ha ulteriormente intaccato i già esigui margini dei gestori. Gli associati presenti alla riunione hanno manifestato al coordinatore nazionale Asnali Energia, Ferruccio Schiavello, l’intento di avviare una mobilitazione di categoria per chiedere agli organi nazionali preposti maggior tutela nei rapporti con le compagnie petrolifere.

