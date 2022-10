Reggio: il prof. Giuseppe Caridi, una vita per la Storia

Nasce da sentimenti di stima e di affetto verso «un caro amico ed un maestro», il volume “Storia e Storie del Mezzogiorno d Italia. Studi in onore di Giuseppe Caridi”, che accoglie i contributi che i 43 colleghi e componenti della Deputazione di Storia Patria per la Calabria hanno voluto dedicare al prof. Giuseppe Caridi; un omaggio pensato in occasione della triplice ricorrenza della sua andata in quiescenza dall’Università di Messina, del compimento di 70 anni di età e del ventennale di presidenza della Deputazione calabrese di Storia Patria.

A Palazzo Alvaro, per la presentazione del volume, torna a riaccendersi la scintilla della cultura che il professore Giuseppe Caridi ha saputo elevare a patrimonio collettivo arricchendola di valori umani. «Nella vita di un professore universitario che va in quiescenza non c’è soddisfazione più grande del trovarsi dedicato un volume di studi; questo è un testo poderoso, curato con alto senso della disposizione editoriale e bella impostazione grafica, che riporta sul palcoscenico della riflessione il Mezzogiorno quale punto centrale delle storie», così il rettore dell’università per Stranieri “Dante Alighieri” Antonino Zumbo, aprendo la conferenza stampa su iniziativa della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e con il patrocinio della Città Metropolitana.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata