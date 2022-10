Porto Villa S. Giovanni, sopralluogo del presidente Mega nel cantiere del passaggio pedonale

Mattinata di sopralluoghi a Villa San Giovanni, quella di ieri, per Mario Mega, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto: il suo arrivo sulla sponda calabrese, è stato dettato dalla programmazione di un sopralluogo che ha interessato, ovviamente, il porto.

La motivazione è stata resa nota tramite i profili social dell’Autorità, ovvero «verificare l’avanzamento dei lavori di manutenzione del passaggio pedonale in area demaniale che collega la stazione ferroviaria con gli imbarchi dei traghetti privati». Inoltre, sempre nel medesimo post condiviso dall’AdSP, viene anche evidenziato che la presenza a Villa di Mario Mega, si è concentrata pure sugli «ultimi dettagli della progettazione in corso per la realizzazione della copertura del passaggio pedonale e per l’allestimento della banchina che sarà presto messa a disposizione del nuovo collegamento con navi veloci tra il porto e le Isole Eolie».

